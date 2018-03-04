Президент Словаччини допустив дострокові вибори через резонансне вбивство журналіста

Він ініціює проведення переговорів з політичними партіями для врегулювання ситуації з втратою довіри суспільства.

Президент Словацької Республіки Андрей Кіска сьогодні заявив про можливість проведення дострокових виборів для відновлення довіри суспільства до держави, що похитнулася після ситуації із розслідуванням вбивства наприкінці лютого журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Як повідомляє Reuters, Кіска заявив, що почне переговори з лідерами політичних партій щодо їхнього бачення, як відновити довіру людей до своєї держави.

Також президент Словаччини говорить про варіант формування нового уряду.

Раніше повідомлялося, що у 25 містах Словаччини пройшли мітинги з вимогою розслідування убивства журналіста Яна Куцяка, на вулиці вийшли тисячі людей.

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Журналіст Ян Куцяк був застрелений разом зі своєю нареченою, за даними правоохоронців, у період з 22 по 25 лютого. Тіло 27-річного репортера та його подруги-однолітка знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велька Мача неподалік міста Трнава. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля потрапила в груди, його дівчині - в голову.

Найбільш вірогідним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста, який розслідував діяльність італійської мафії на сході Словаччини та її можливі зв’язки з близьким оточенням прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Італійська сторона заявила, що до вбивства може бути причетне велике організоване злочинне угруповання «Ндрангета», що базується на півдні Італії. Журналіста поховали 3 березня, його наречену - днем раніше.

Поліція 3 березня повідомила, що відпустила всіх сімох затриманих італійців у зв’язку з розслідуванням вбивства, серед яких були люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куцяка.