Сі Цзіньпіна переобрали на посаду глави Китаю

Рішення про продовження повноважень нинішнього китайського лідера депутати підтримали одноголосно.

Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР.

Про це повідомляє РБК з посиланням на газету South China Morning Post.

Цю ініціативу парламентарі підтримали одноголосно - за продовження повноважень нинішнього китайського лідера висловилися 2970 депутатів.

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Віце-головою КНР китайські народні представники обрали колишнього секретаря головного антикорупційного органу Комуністичної партії Китаю Ван Цішаня.

South China Morning Post анонсувала його повернення у владні структури ще в грудні минулого року. На засіданні в Будинку народних зібрань за нього, як уточнює видання, проголосували в цілому 2996 осіб, проти висловився лише один депутат.

На пост глави постійного комітету вищого законодавчого органу КНР - Всекитайських зборів народних представників - парламентарів тим часом одноголосно обрали члена політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Лі Чжаньшу.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутати Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) (з'їзд зборів проходить щорічно) майже одноголосно погодилися з пропозицією змінити Конституцію, видаливши з неї слова про обмеження роботи голови КНР двома строками.

Зазначається, що збори проголосували за зміну Конституції майже в повному складі: 2958 голосів "за", два "проти", троє утрималися, один бюлетень було визнано недійсним.

Пост глави КНР був знову засновано прийнятою в 1982 році четвертої Конституцією. З 1993 року голова одночасно обіймає посади генерального секретаря Компартії і голови Центральної військової ради КПК. Попередники Сі Цзіньпіна Цзян Цземінь та Ху Цзіньтао обіймали ці посади з 1993 по 2003 рік та з 2003 по 2013 рік відповідно. Традиційно в Китаї на з'їзді Компартії, проходить перед початком другого п'ятирічного терміну роботи діючого лідера, в політбюро вводиться його наступник, який змінить голову по закінченні правління. На з'їзді в жовтні 2017 року ніхто, хто міг би вважатися майбутнім наступником, не увійшов до складу політбюро.