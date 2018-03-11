Голові Китаю дозволили керувати країною довічно

Китайські народні представники схвалили поправки в Конституцію, які усувають обмеження в два строки для голови КНР.

Депутати Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) (з'їзд зборів проходить щорічно) майже одноголосно погодилися з пропозицією змінити Конституцію, видаливши з неї слова про обмеження роботи голови КНР двома строками.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на South China Morning Post.

"Чинний голова Сі Цзіньпін керує Китаєм з 2013 року і згідно старої Конституції мав залишити цю посаду в 2023 році. Пропозиція про зміну основного закону вніс Центральний комітет Компартії Китаю (ЦК КПК)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збори проголосували за зміну Конституції майже в повному складі: 2958 голосів "за", два "проти", троє утрималися, один бюлетень було визнано недійсним.

Крім того, депутати підтримали створення нового наглядового органу - Державного комітету з нагляду, який стане антикорупційним супервідомством. Новий орган матиме право затримувати підозрюваних без висунення офіційних звинувачень на строк до шести місяців.

Пост голови КНР був знову засновано прийнятою в 1982 році четвертої Конституцією. З 1993 року голова одночасно обіймає посади генерального секретаря Компартії і голови Центральної військової ради КПК. Попередники Сі Цзіньпіна Цзян Цземінь та Ху Цзіньтао обіймали ці посади з 1993 по 2003 рік та з 2003 по 2013 рік відповідно.

Традиційно в Китаї на з'їзді Компартії, проходить перед початком другого п'ятирічного терміну роботи діючого лідера, в політбюро вводиться його наступник, який змінить голову по закінченні правління. На з'їзді в жовтні 2017 року ніхто, хто міг би вважатися майбутнім наступником, не увійшов до складу політбюро.