Молдова відмовиться від призову на військову службу

Таке рішення зумовлене небажанням чоловіків служити і їхньою готовністю платити, щоб уникнути призову.

Молдова протягом двох років повністю відмовиться від призову на строкову військову службу і перейде до професійної армії.

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Про це заявив голова правлячої Демократичної партії Молдови (ДПМ) Влад Плахотнюк, передають vesti.md.

«Ми обговорили це питання сьогодні, на засіданні керівництва ДПМ з членами уряду і депутатами парламенту. Ми ухвалили політичне рішення про поступову відмову від призову на військову службу. Вже починаючи з осені 2018 року, кількість призовників буде скорочуватися, а паралельно їхнє місце займуть професіонали, які будуть служити на професійній основі. Таким чином, ми почнемо створювати професійну, добре оснащену, сучасну армію», - сказав він.

Плахотнюк зазначив, що таке рішення зумовлене небажанням чоловіків служити і їхньою готовністю платити, щоб уникнути призову. «Це ненормальна ситуація, яка породжує корупцію. Ми повинні покласти край цій ситуації, коли в армії служать тільки ті, хто не можуть заплатити гроші. Потрібна глибока реформа Національної армії, щоб створити сучасні та ефективні, добре навчені і підготовлені Збройні сили, спроможні адекватно реагувати на сучасні виклики. Ми приступаємо до впровадження такої реформи», - сказав він.