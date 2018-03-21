Брітні Спірс розділи на вулиці і змусили відчути себе знову 20-річною (фото, відео)

16:03, 21 березня 2018
Світ
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Брітні Спірс стала новим обличчям бренду Kenzo / Фото: @britneyspears

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На знімках Брітні позує в ботфортах на шнурівці і деніме, на інших фото співачка вбралася в короткий світшот, а також яскравий костюм з квітковим принтом.

Нова яскрава колекція KENZO отримала назву La Collection Memento No2.

"Ця колекція дуже молодіжна, і я до кінця не була впевнена в собі, - ділиться враженнями 36-річна Спірс. - Але зйомки проходили в дружній обстановці. Ми постійно сміялися і все пройшло легко. Я звикла працювати в студії, в обмеженому просторі, а тут ми знімали на вулиці, що також подарувало мені більше відчуття свободи"., — розповіла співачка в інтерв'ю для Vogue.

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Теги: #Брітні Спірс концерт