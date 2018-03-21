Українська заробітчанка вразила суддів на шоу талантів у Португалії (відео)

Для шоу 45-річна українка підготувала класичну пісню "Адажіо соль мінор", продемонструвавши свої вокальні дані. Португальські судді були вражені оперним співом Майї.

Українка Майя Рудь, яка впродовж 15 років проживає і працює в Португалії, вразила суддів виступом на талант-шоу в Португалії. Так, судді Got Talent Portugal 2018 були приємно здивовані вокальними даними жінки.

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Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі телевізійного проекту. За словами жінки, вона вже довгий час живе за кордоном і сама виховує двох дочок. При цьому 45-річна українка вирішила розповісти на талант-шоу свою історію життя і показати своє захоплення співом.

Варто зазначити, що для популярного конкурсу Майя Рудь підготувала класичну пісню "Адажіо соль мінор", продемонструвавши свої вокальні дані. Португальські судді були вражені оперним співом Майї.

"У вашому співі надзвичайна щирість", – зазначив музичний критик Мануель Моура дус Сантос після виступу українки.

У той же час, судді віддали Майї Рудь аж три голоси за її талант. Зазначимо, що українка пройшла відбір у проект Got Talent Portugal і буде надалі боротися за перемогу в талант-шоу в прямих ефірах.