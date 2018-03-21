Трансгендерний вітчим Кардашьян шокувала користувачів мережі червоним носом (фото)

18:49, 21 березня 2018
Світ
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Екс-вітчим Кардашян Кейтлін Дженнер пережила операцію з видалення новоутворення / Фото з відкритих джерел

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"Нещодавно мені довелося видалити новоутворення від сонячних променів. Ніколи не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний крем!" – прокоментувала фото 68-річна Кейтлін.

"У неї був нервовий зрив через це", – розповів інсайдер DailyMail. Варто додати, що в 2013 році Кейтлін Дженнер, яка тоді ще була Брюсом, перенесла операцію з видалення ракової пухлини на носі.

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Теги: #Кім Кардашян