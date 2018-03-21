Трансгендерний вітчим Кардашьян шокувала користувачів мережі червоним носом (фото)

Жінка виклала в Instagram фото, де вона зображена з великою кривавою раною на кінчику носа.

Екс-вітчим Кім Кардашян Брюс Дженнер, який в 2015 році змінив стать і став Кейтлін, виклала в Instagram фото з кривавою раною на носі.

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"Нещодавно мені довелося видалити новоутворення від сонячних променів. Ніколи не забувайте наносити на шкіру сонцезахисний крем!" – прокоментувала фото 68-річна Кейтлін.

"У неї був нервовий зрив через це", – розповів інсайдер DailyMail. Варто додати, що в 2013 році Кейтлін Дженнер, яка тоді ще була Брюсом, перенесла операцію з видалення ракової пухлини на носі.