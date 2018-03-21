Ніколь Кідман на межі розлучення: втомилася від кокаїнової та алкогольної залежності чоловіка

Пара була разом протягом 12 років.

Голлівудська акторка Ніколь Кідман, яка здивувала своєю поведінкою на "Оскарі", подає на розлучення з Кітом Урбаном, з яким вони разом 12 років.

Друзі пари впевнені - вони найближчим часом подадуть документи, тому що не можуть знаходитися поряд одне з одним більш ніж півгодини, передає ТСН.

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За словами інсайдера, 50-річна Ніколь втомилася від Кіта, повідомляє In Touch Weekly. Відомо, що через кілька місяців після одруження з Кідман Урбан лікувався від кокаїнової та алкогольної залежності. Наразі він зрідка випиває, однак пристрасть до вечірок залишилась.

Саме через це Кідман часто ревнує чоловіка. Вона впевнена, що на шумних заходах з друзями він дозволяє собі зайве.

"Вони усміхаються на людях, приходять додому і починають скандалити", - розповів інсайдер порталу.

Кіт, в свою чергу незадоволений тим, що відчуває себе сином Ніколь, якого постійно контролюють.