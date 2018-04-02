Хакери зламали архів зірки "Пліткарки", голі знімки з'явилися в мережі (фото)
12:39, 02 квітня 2018Світ
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В мережі опублікували фото з особистого архіву зірки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер.
REUTERS
Хакери злили в мережу оголені знімки актриси Лейтон Містер. Вона відома по ролі Блер Уолдорф в молодіжному серіалі "Пліткарка", передає Telegram-канал Super.
"І сьогодні у нас до гарячої кави не жирний круасан, а порно-знімки Блер Уолдорф. Хакери опублікували фото з особистого архіву зірки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер", - сказано в повідомленні.
Фото: Telegram-канал Super
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