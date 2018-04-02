Хакери зламали архів зірки "Пліткарки", голі знімки з'явилися в мережі (фото)

В мережі опублікували фото з особистого архіву зірки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер.

Хакери злили в мережу оголені знімки актриси Лейтон Містер. Вона відома по ролі Блер Уолдорф в молодіжному серіалі "Пліткарка", передає Telegram-канал Super.

"І сьогодні у нас до гарячої кави не жирний круасан, а порно-знімки Блер Уолдорф. Хакери опублікували фото з особистого архіву зірки серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер", - сказано в повідомленні.