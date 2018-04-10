Хакери видалили з YouTube кліп Despacito, що встановив рекорд і зібрав 5 мільярдів переглядів

Кілька днів тому кліп на пісню «Despacito» побив власний рекорд і став першим відео, що набрав п'ять мільярдів переглядів на YouTube.

Хакери видалили з YouTube кліп «Despacito». 5 днів тому він набрав 5 мільярдів переглядів і встановив черговий рекорд.

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Про це повідомляє ВВС.

Хакери підмінили найпопулярніший в історії YouTube кліп на ролик, на якому зображені невідомі у масках зі зброєю в руках. В описі відео було написано «Звільніть Палестину». Після хакерської атаки кліп «Despacito», що мав більше п'яти мільярдів переглядів на YouTube, видалили.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня кліп на пісню «Despacito» пуерторіканських виконавців Луїса Фонси і Дедді Янкі побив власний рекорд і став першим відео, що набрали п'ять мільярдів переглядів на YouTube.