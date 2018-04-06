Новий рекорд на YouTube: кліп "Despacito" подивилися більше п'яти мільярдів разів

13:14, 06 квітня 2018
Світ
770
Відео на пісню Despacito стало найпопулярнішим кліпом літа / скріншот YouTube LuisFonsiVEVO

ВІДЕО: YouTube LuisFonsiVEVO

Читайте такожЯпонець зіграв хіт "Despacito" на калькуляторах (відео)

Ролик був опублікований на відеохостингу в січні 2017 року. За минулий рік він побив два рекорди YouTube, вперше зібравши три, а через кілька місяців і чотири мільярда переглядів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #рекорд#YouTube#кліп Despacito рекорд YouTube