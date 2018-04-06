Новий рекорд на YouTube: кліп "Despacito" подивилися більше п'яти мільярдів разів
13:14, 06 квітня 2018Світ
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Ролик був опублікований на відеохостингу в січні 2017 року. За минулий рік він побив два рекорди ютьюба.
Відео на пісню Despacito стало найпопулярнішим кліпом літа / скріншот YouTube LuisFonsiVEVO
Кліп на пісню «Despacito» пуерторіканських виконавців Луїса Фонсі і Дедді Янкі став першим відео, що набрало п'ять мільярдів переглядів на YouTube.
ВІДЕО: YouTube LuisFonsiVEVO
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Ролик був опублікований на відеохостингу в січні 2017 року. За минулий рік він побив два рекорди YouTube, вперше зібравши три, а через кілька місяців і чотири мільярда переглядів.
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