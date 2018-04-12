У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі пролунав вибух, є загиблий

За попередніми даними, одна людина загинула, ще 11 отримали поранення. Деякі з них перебувають у важкому стані.

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) в цеху суднобудівного заводу в сторожовому кораблі, який будували на замовлення прикордонної служби, стався вибух газового балона.

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За даними міського управління МНС, вибух не викликав подальшого займання. Там уточнили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші в дизельно-генераторному відсіку корабля загинула одна людина, ще 11 людей отримали опіки, деякі знаходяться в дуже важкому стані.

У свою чергу головний лікар медзакладу, куди доставили постраждалих, Антон Повзун заявив, що четверо людей залишаються у відділенні реанімації. “Надійшли четверо постраждалих в даний час знаходяться на лікуванні в Інституті швидкої допомоги. Їхній стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Проводяться всі необхідні лікувально-діагностичні заходи“, - сказав головлікар, передають російські ЗМІ.

Слідче управління на транспорті СК РФ висунуло попередні версії вибуху на заводі суднобудівної фірми. Там відзначили, що в повітрі містилися легкозаймисті речовини, від чого, швидше за все, стався вибух.