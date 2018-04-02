Почали гасити лише через годину: ЗМІ показали хронологію роботи МНС РФ під час пожежі в Кемерові

Перший дзвінок від співробітника кемеровського торгово-розважального центру поступив ще о 16 годині дня.

Співробітники МНС Росії увійшли до будівлі торгового центру в Кемерові лише через 20 хвилин після першого повідомлення про займання.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, який оприлюднив хронологію роботи МНС під час пожежі в ТЦ "Зимова Вишня".

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У повідомленні наголошується, що перший дзвінок охоронець зробив о 16 годині дня, про що свідчать дані з мобільного телефону співробітника торгового центру. А перша група пожежних зайшла в палаючу будівлю о 16:20.

«Згідно з довідкою про виконану роботу, виклик надійшов о 16 годині 10 хвилин. Однак охорона ТЦ передала СКР дещо інші дані. Як доказ - мобільний телефон. Перший дзвінок надійшов ще в 16 годині дня», – йдеться у повідомленні каналу.

Хронологія роботи російських МНСників при пожежі:

16.01 - Починають виходити люди. Йде дим.

16.06 - Дим заповнює ТЦ. Люди продовжують вибігати.

16.15 - Прибуття першої пожежної машини. Стоїть на місці 4 хвилини і їде за будівлю

16.18 - Прибуття другої машини. Стоїть 5 хвилин, їде.

16.20 - Група пожежних заходить в ТЦ

16.28 - Прибуття ще 3 машин.

17.00 - Початок гасіння.

17.29 - Вперше піднімають кран, щоб рятувати людей з даху та з вікон.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.