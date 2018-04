Всесвітньо відомий діджей Avicii помер у 28 років

28-річний музикант знайдений мертвим в оманському місті Маскат 20 квітня вдень.

Шведський діджей і музичний продюсер Тім Берглінг, відомий, як Avicii, помер в Омані.

"З глибоким сумом повідомляємо, що ми втратили Тіма Берглінга, також відомого як Avicii", - повідомила його агент Діана Барон, передає BBC.

Вона додала, що 28-річний музикант знайдений мертвим в оманському місті Маскат 20 квітня вдень за місцевим часом.

"Його родина відчуває спустошення. Ми просимо проявити повагу до їх приватного життя в цей важкий час", - йдеться в заяві.

Кілька днів тому Avicii був номінований на престижну музичну премію Billboard Music Award за альбом "Avicii (01)", випущений в 2017 році.

Avicii - новатор в електронній музиці і один із небагатьох діджеїв, який гастролював із світовими турами. За даними журналу Forbes, у 2013 році Берглінг входив у десятку найбільш високооплачуваних діджеїв світу з річним доходом у 20 млн доларів.

Відзначається, що в 2016 році він відмовився від концертів через проблеми зі здоров'ям. Однак вже в 2017 році повернувся в музику і випустив альбом "Avicii (01)".

Протягом кількох років Avicii страждав від гострого панкреатиту, що спричинило за собою надмірне вживання алкоголю. У 2014 році йому видалили жовчний міхур і апендицит.

Avicii був одним з найбільш високооплачуваних діджеїв світу за версією Forbes і входив до тридцятки найбагатших музикантів молодше 30 років.

Він виграв дві нагороди MTV Music Awards, одну премію Billboard Music Award і заробив дві номінації на Греммі. Його найбільшим хітом став трек "Le7els". Він також написав хіти "Wake Me Up!" і "You Make Me".

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році шведський діджей і музичний продюсер Avicii опублікував відео на спільну роботу з R&B виконавицею Рітою Орою Lonely Together, зняте у Києві.

