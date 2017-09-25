Знятий у Києві кліп всесвітньо відомого діджея б'є рекорди переглядів

Шведський діджей і музичний продюсер Avicii опублікував відео на спільну роботу з R&B виконавицею Рітою Орою Lonely Together, зняте у Києві.

Опублікований на YouTube-каналі Avicii кліп менш, ніж за тиждень набрав більше 6 млн переглядів.

Серед локацій, де знімали кліп, можна розглянути Рибальський міст,

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Також цікаво, що головні герої відео - екс-барабанщик української музичної групи Alloise та групи Dvoe Артем Угодніков і його дружина Аліна.

Як повідомляв УНІАН, британська співачка і актриса Палома Фейт випустила кліп на пісню Crybaby, зняте в Києві.