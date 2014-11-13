Макконнел очолив фракцію республіканців в американському сенаті

Про це повідомляє ТАСС.

Голосування пройшло за закритими дверима. Кандидатура Макконнелла була висунута його колегою по партії і палаті Келлі Айотт, яка в сенаті представляє штат Нью-Гемпшир. Процедура обрання носила за фактом формальний характер: про те, що Макконнелл очолить республіканців у сенаті, було відомо вже після проміжних виборів до конгресу, які пройшли 4 листопада.

Читайте такожЕксперти розповіли, як вплинуть вибори в США на ситуацію в УкраїніПочинаючи з січня 2015 року, обидві палати конгресу будуть контролюватися республіканцями. До 4 листопада вони мали більшість лише в палаті представників, але за підсумками голосування партія змогла зайняти лідируючу позицію і в сенаті.