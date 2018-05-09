Стала відома перша десятка фіналістів Євробачення-2018 (відео)
У столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.
За право вийти у фінал конкурсу боролися 19 виконавців, однак лише 10 із них пройшли далі й зможуть виступити на головній сцені Євробачення 12 травня.
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Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.
Відео виступів десятки тріумфаторів першого півфіналу можете переглянути тут.
У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Також автоматично до фіналу потрапляє Португалія - як країна, що приймає в цьому році Євробачення.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 10 травня, тоді визначиться друга десятка фіналістів. Тоді ж під номером 18 виступить і представник України Melovin.
Сам фінал Євробачення-2018 пройде в Лісабоні 12 травня.
А те, як проходив перший ппівфінал Євробачення-2018 можете подивитися у нашій фотогалереї.