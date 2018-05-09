Євробачення-2018: у Лісабоні відбувся перший півфінал (фотогалерея)

У Лісабоні визначилися перші фіналісти пісенного конкурсу Євробачення-2018

У вівторок, 8 травня, у Лісабоні відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли десять країн. Усього у першому півфіналі виступали конкурсанти з 19 країн.

Якими були виступи першої 10-ки фіналістів можна подивитися на відео тут.

Також ми підготували для вас фотогалерею з першого півфіналу Євробачення-2018:

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення-2018 відбудеться 10 травня.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.