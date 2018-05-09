Євробачення-2018: у Лісабоні відбувся перший півфінал (фотогалерея)

01:42, 09 травня 2018
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Перший півфінал Євробачення-2018 / фото Andres Putting

За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли десять країн. Усього у першому півфіналі виступали конкурсанти з 19 країн.

Якими були виступи першої 10-ки фіналістів можна подивитися на відео тут.

Також ми підготували для вас фотогалерею з першого півфіналу Євробачення-2018:

Євробачення-2018, перший півфінал
Євробачення-2018, перший півфінал /  © REUTERS
Євробачення-2018, перший півфінал
Євробачення-2018, перший півфінал /  © REUTERS
Айсель (Азербайджан) з піснею X My Heart
Айсель (Азербайджан) з піснею X My Heart /  © REUTERS
Айсель (Азербайджан) з піснею X My Heart
Айсель (Азербайджан) з піснею X My Heart /  © REUTERS
Арі Олафссон (Ісландія) з піснею Our Choice
Арі Олафссон (Ісландія) з піснею Our Choice /  © REUTERS
Арі Олафссон (Ісландія) з піснею Our Choice
Арі Олафссон (Ісландія) з піснею Our Choice /  © REUTERS
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time /  © REUTERS
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time /  © REUTERS
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time
Сеннек (Бельгія) з піснею A Matter Of Time /  © REUTERS
Евгент Бушпепа (Албанія) з піснею Mall
Евгент Бушпепа (Албанія) з піснею Mall /  © REUTERS
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me /  © REUTERS
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me /  © REUTERS
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me
Міколас Йозеф (Чехія) з піснею Lie to Me /  © REUTERS
Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When We’re Old
Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When We’re Old /  © REUTERS
Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When We’re Old
Єва Засімаускайте (Литва) з піснею When We’re Old /  © REUTERS
Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY
Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY /  © REUTERS
Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY
Нетта Барзілай (Ізраїль) з піснею TOY /  © REUTERS
ALEKSEEV (Білорусь) з піснею FOREVER
ALEKSEEV (Білорусь) з піснею FOREVER /  © REUTERS
ALEKSEEV (Білорусь) з піснею FOREVER
ALEKSEEV (Білорусь) з піснею FOREVER /  © REUTERS
Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza
Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza /  © REUTERS
Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza
Еліна Нечаєва (Естонія) з піснею La Forza /  © REUTERS
EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones
EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones /  © REUTERS
EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones
EQUINOX (Болгарія) з піснею Bones /  © REUTERS
Eye Cue (Македонія) з піснею Lost and Found
Eye Cue (Македонія) з піснею Lost and Found /  © REUTERS
Eye Cue (Македонія) з піснею Lost and Found
Eye Cue (Македонія) з піснею Lost and Found /  © REUTERS
Франко (Хорватія) з піснею Crazy
Франко (Хорватія) з піснею Crazy /  © REUTERS
Франко (Хорватія) з піснею Crazy
Франко (Хорватія) з піснею Crazy /  © REUTERS
Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You
Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You /  © REUTERS
Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You
Сезар Семпсон (Австрія) з піснею Nobody But You /  © REUTERS
Янна Терзі (Греція) з піснею Oneiro Mou
Янна Терзі (Греція) з піснею Oneiro Mou /  © REUTERS
Янна Терзі (Греція) з піснею Oneiro Mou
Янна Терзі (Греція) з піснею Oneiro Mou /  © REUTERS
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters /  © REUTERS
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters /  © REUTERS
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters
Саара Аалто (Фінляндія) з піснею Monsters /  © REUTERS
Севак Ханагян (Вірменія) з піснею Qami
Севак Ханагян (Вірменія) з піснею Qami /  © REUTERS
Севак Ханагян (Вірменія) з піснею Qami
Севак Ханагян (Вірменія) з піснею Qami /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones /  © REUTERS
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones
ZiBBZ (Швейцарія) з піснею Stones /  © REUTERS
Райян О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together
Райян О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together /  © REUTERS
Райян О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together
Райян О'Шонессі (Ірландія) з піснею Together /  © REUTERS
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego /  © REUTERS
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego /  © REUTERS
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego
Елені Фурейра (Кіпр) з піснею Fuego /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting
© Andres Putting

Нагадаємо, другий півфінал Євробачення-2018 відбудеться 10 травня.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.

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Теги: #Євробачення#Євробачення-2018