Євробачення-2018: у Лісабоні відбувся перший півфінал (фотогалерея)
01:42, 09 травня 2018Світ
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У Лісабоні визначилися перші фіналісти пісенного конкурсу Євробачення-2018
Перший півфінал Євробачення-2018 / фото Andres Putting
У вівторок, 8 травня, у Лісабоні відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.
За його підсумками у фінал, який відбудеться 12 травня, пройшли десять країн. Усього у першому півфіналі виступали конкурсанти з 19 країн.
Якими були виступи першої 10-ки фіналістів можна подивитися на відео тут.
Також ми підготували для вас фотогалерею з першого півфіналу Євробачення-2018:
Нагадаємо, другий півфінал Євробачення-2018 відбудеться 10 травня.
Як повідомляв УНІАН, у столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.
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