Євробачення-2018: в мережі показали першу реакцію переможниці конкурсу Нетті Барзілай (відео)

В мережі опублікували відео моменту оголошення переможниці Євробачення.

У мережі показали першу реакцію переможниці Євробачення Нетти Барзілай після оголошення результатів голосування. З піснею Toy вона набрала 529 балів.

Друге місце отримала учасниця від Кіпру Елені Фурейра, а третє - Сезар Семпсон, який в цьому році представляв Австрію.

Український представник на " Євробаченні-2018 Melovin зайняв 17 місце.

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Під час оголошення результатів голосування глядачів і журі інтрига зберігалася до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами у першій п'ятірці був невеликим.

У рамках фіналу Євробачення на сцені конкурсу виступили представники 26 країн. Відкривав конкурсну частину український співак Melovin. Під час виступу представниці Великобританії на Євробаченні-2018 стався інцидент - невідомий чоловік вибіг на сцену і вихопив мікрофон у співачки.