Дружина президента США Меланія Трамп перенесла операцію на нирці
Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у понеділок перенесла хірургічну операцію у зв'язку з доброякісними новоутвореннями на нирці.
Операція була зроблена в Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда, передає CNN.
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"Сьогодні вранці перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного новоутворення на нирках. Процедура була успішною, і не було ніяких ускладнень", - сказала представник дружини президента США Стефані Грішам.
Відзначається, що Меланія Трамп залишиться в лікарні до кінця тижня.
"Перша леді сподівається на повне відновлення, щоб вона могла продовжувати свою роботу від імені дітей у всьому світі", - заявила Грішам.
CNN відзначає, що президент США Дональд Трамп перебував у Білому домі під час операції його дружини.
Раніше повідомлялося, що в четвер, 26 квітня, Меланії Трамп виповнилося 48 років. Президент США Дональд Трамп зізнався, що нічого не подарував своїй дружині Меланії на день народження.