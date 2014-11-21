У Москві затримали 5 учасників ходи у річницю українського Майдану
У Москві затримали 5 учасників несанкціонованої ходи у річницю українського Майдану.
Про це УНІАН повідомив один з учасників акції.
"Після акції, коли її учасники перебували на Болотній площі було затримано 5 осіб, іншим вдалося сховатися. Зараз затримані перебувають в ОВС Якиманка", - сказав співрозмовник агентства.
Читайте такожУ центрі Москви відбулась несанкціонована хода на честь річниці Євромайдану
Як повідомляв УНІАН, у центрі Москви відбулась несанкціонована хода на честь річниці початку українського Євромайдану.
Як передає власний кореспондент УНІАН і РФ, близько 15 молодих людей розгорнули банер "Вчора Київ, завтра Москва".
Учасники акції скандували: «ДНР» - гори в пеклі", "Слава Україні, Героям Слава", "Слава Героям Небесної Сотні" тощо.
Крім того, учасники акції розгорнули Державний Прапор України. Під час ходи молоді люди палили фаєри.
Учасники акції пройшли набережною Москви-ріки навпроти Кремля і на деякий час перекрили рух. Акція закінчилася швидко до приїзду поліції.
Місце акції до останнього моменту трималася в секреті, щоб приховати цю інформацію від поліції.
"Сьогодні ми виходимо на вулиці столиці Росії на знак солідарності з революційною боротьбою українського народу, з упевненістю в тому, що полум'я Революції, запалене рік тому на київському Майдані, перекинеться і на нашу столицю", - сказав учасник акції Олександр.
На його думку, рік тому українці показали, що нація здатна повалити свого тирана.
Учасник підкреслив, що з метою придушення народного повстання путінський режим почав інтервенцію проти України, а в РФ була розгорнута «безпрецедентна кампанія брехні і наклепу, спрямована на розпалювання ненависті до українців».