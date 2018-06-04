Змарнілий Джонні Депп налякав фанатів хворобливим виглядом (фото)

Голлівудський актор на знімках дійсно має нездорову блідість і виглядає втомленим.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health. The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave News (@PopCrave) 3 червня 2018 р.

Користувачів мережі розбурхали свіжі фото Джонні Деппа, на яких актор виглядає схудлим і виснаженим.

Знімки Джонні Деппа з фанатами, куди актор нещодавно приїжджав зі своєю групою опублікували в Twitter.

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"Чорт забирай, невже це Депп?", "Ти майже на себе не схожий", "З ним точно щось трапилося", – коментують в соцмережах свіжі фото Деппа.

Популярний голлівудський актор на знімках дійсно має нездорову блідість і виглядає втомленим.

Як повідомляв УНІАН, Джонні Депп потрапив у ДТП в російському Пітері. Інцидент стався, коли автомобіль з актором виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.