Змарнілий Джонні Депп налякав фанатів хворобливим виглядом (фото)
— Pop Crave News (@PopCrave) 3 червня 2018 р.
New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health. The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f
Користувачів мережі розбурхали свіжі фото Джонні Деппа, на яких актор виглядає схудлим і виснаженим.
New photos! Johnny meet fans in Berlin, Germany ! (03/06/18)! #depp#HollywoodVampires— ReemDepp_Messi_Pastore (@Reemidepp) 4 червня 2018 р.
#deppheads#JohnnyDepp#proudofjohnnydepp#isupportjohnnydepp#johnnydeppismygrindlewaldpic.twitter.com/qcicatmTn7
Знімки Джонні Деппа з фанатами, куди актор нещодавно приїжджав зі своєю групою опублікували в Twitter.
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"Чорт забирай, невже це Депп?", "Ти майже на себе не схожий", "З ним точно щось трапилося", – коментують в соцмережах свіжі фото Деппа.
Популярний голлівудський актор на знімках дійсно має нездорову блідість і виглядає втомленим.
Як повідомляв УНІАН, Джонні Депп потрапив у ДТП в російському Пітері. Інцидент стався, коли автомобіль з актором виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.