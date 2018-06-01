Джонні Депп потрапив у ДТП в російському Пітері

Інцидент стався, коли автомобіль з актором виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

Машина, в якій їхав відомий актор і музикант Джонні Депп, не вписалася в поворот і врізалася у стіну. Інцидент стався, коли автомобіль виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

Про це повідомляє російська "5 канал".

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера і Джо Перрі з Aerosmith, відіграла концерт в Петербурзі. Захоплені фанатки, також як і в Москві, закидали американську зірку бюстгальтерами.