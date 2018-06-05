Клінтон зізнався, що розлютився через втручання Росії у вибори

10:14, 05 червня 2018
Світ
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REUTERS

Про це пише Le Parisien. Як зазначається, журналіст видання запитав Клінтона, що його розлючує.

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«Коли Росія втрутилася в наші вибори, тоді так, я розсердився», — відповів Клінтон.

У справі про Росію Трампа буде представляти адвокат Білла і Хілларі Клінтон.

Впродовж місяця комісія спеціального прокурора Роберта Мюллера з розслідування втручання Росії у президентські вибори в США пред'явила 75 звинувачень, досягла п'яти визнання провини і винесла один вирок.

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Теги: #Клінтон