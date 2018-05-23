Слідів Росії не знайшов: Трамп розповів про шпигуна в його передвиборчому штабі

Раніше Трамп заявив, що якщо стеження ФБР за його передвиборним штабом в 2016 році буде доведено, це стане ганьбою для всієї країни.

Президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що інформатор ФБР, який працював у його передвиборному штабі в 2016 році, не знайшов жодної «змови з Росією».

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«Шпигун з мого штабу ніколи не повідомляв про змову з Росією, тому що не було ніякої змови. Він був там тільки, щоб шпигувати за політичних причин і допомогти Хілларі (Клінтон) виграти», — написав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що якщо стеження ФБР за його передвиборним штабом в 2016 році буде доведено, це стане ганьбою для всієї країни.

22 травня офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що генеральний інспектор міністерства юстиції США вивчить дії ФБР щодо передвиборного штабу Трампа.