Відомий російський композитор схуд на 15 кілограмів через важку хворобу (фото)

Композитор Ігор Крутой живе з діабетом вже кілька років.

Відомий російський композитор Ігор Крутой схуд на 15 кілограмів через діабет. У 2017 році Крутой переніс операцію і курс реабілітації в Америці. Саме після цього пішли чутки, що у Крутого нібито рак, проте, як з'ясувалося, у музиканта зовсім не онкологія, а діабет, з яким він живе вже кілька років.

Про це повідомляє видання "СтарХит".

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«Ігор Якович завжди був струнким, але за останній час схуд на 15 кілограмів, – розповіли в оточенні Крутого. – Звичайно, всі дуже турбуються, підтримують його. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава богу, у нього ніякої не рак. А втрата ваги пов'язана зі строгою дієтою, прописаної фахівцями, якої він ретельно дотримується. Іноді здається, що Ігор Якович взагалі нічого не їсть! І при всьому при цьому ще й активно займається спортом. Любить великий теніс, поважає бігову доріжку і прогулянки на свіжому повітрі».

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