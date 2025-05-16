Своїм ставленням до української мови блогерка розлютила Мережу та кількох впливових людей.

Правоохоронці відкрили низку кримінальних справ проти скандально відомої блогерки з Дніпра Анни Алхім. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент комунікацій Національної поліції.

"Щодо Анни Буряченко (справжнє ім’я блогерки – УНІАН) відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.

У яких конкретно діях підозрюють медійну особу – не уточнюється. Але зазначимо, що стаття 111 – це державна зрада, стаття 161 – розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі, стаття 346 – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Сама блогерка вже відреагувала на цю інформацію у своїх соцмережах. Вона записала "кружочок", в якому емоційно згадала нардепку Наталю Піпу, а також опублікувала старий жарт про те, що "обшук є ознакою успіху".

Мовний скандал навколо Анни Алхім

Як писав УНІАН, на початку травня в українському медіапросторі спалахнув мовний скандал навколо Анни Алхім. На святкуванні хрещення дітей її колеги Стасі Макєєвої блогерка невдоволено відреагувала на прохання заспівати будь-яку пісню українською мовою. Зокрема вона показово закотила очі та щось обурено пробуркотіла.

Цей момент потрапив на відео і широко розійшовся Мережею.

За кілька днів по тому ветеран війни та головний герой 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько повідомив, що він звернувся до СБУ та Офісу Генерального прокурора із заявою на Анну Алхім. Зокрема він звинуватив інфлюенсерку в тому, що вона, починаючи з 2020 року, неодноразово демонструвала прихильність до російського диктатора і Росії загалом.

Також на поведінку Алхім звернула увагу народна депутатка Наталя Піпа. Вона подала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції "через загрозу національної безпеки" із вимогою "розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції".

Згодом Піпа повідомила, що після подання депутатського звернення вона почала отримувати погрози з невідомих телефонних номерів.

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