Вікторія Амеліна померла в лікарні від поранень, яких дістала внаслідок російського удару по Краматорську.

Всесвітньо відома акторка Анджеліна Джолі на церемонії вручення нагороди Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі вшанувала митців, які загинули у війнах та конфліктах по всьому світу.

У своїй промові вона загадала і вбиту Росією українську письменницю Вікторію Амеліну. Про це повідомляє Variety.

"Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами", – заявила Джолі.

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Вона також наголосила, що світ у боргу перед усіма тими людьми, "хто ризикував своїм життям і ділився своїми історіями та досвідом, адже вони допомогли нам вчитися і розвиватися".

Нагадаємо, українська письменниця Вікторія Амеліна постраждала під час ракетного удару російських окупаційних військ по ресторану у Краматорську Донецької області 27 червня 2023 року.

Жінка отримала важкі поранення. Попри зусилля лікарів, врятувати Вікторію Амеліну не вдалося. 1 липня вона померла в лікарні.

Анджеліна Джолі і Україна

Від початку повномасштабної війни РФ проти України акторка та гуманітарна діяка Анджеліна Джолі підтримувала нашу країну. У перші місяці війни вона відвідувала Львів.

У 2023 році акторка закликала допомагати Україні донатами. А кілька тижнів тому Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала під час обстрілу росіянами Ізюма 4 лютого 2025 року.

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