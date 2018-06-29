"Замінила Єлизавету II": елегантна Анджеліна Джолі з'явилася на церковній службі в Лондоні (фото)

Джолі знаходиться в Англії, де знімається у другій частині фільму «Малифесента».

Анджеліна Джолі затьмарила всю королівську рать на церемонії, присвяченій святкуванню 200 літньої річниці заснування Ордена Святого Михайла і Святого Георга, що відбулася в Лондоні — в соборі Святого Павла, пишуть західні ЗМІ.

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Цей королівський орден вручається тим, чиї заслуги перед Британської імперії пов'язані з зовнішньополітичними успіхами. Анджеліна у 2016 році отримала з рук Єлизавети II почесний орден, який прирівнює її до лицарського титулу, і з тих пір вона завжди удостоюється високої честі брати участь в подібних заходах.

Джолі знаходиться в Англії, де знімається у другій частині фільму «Малифесента». Вона прибула до Англії разом з усіма своїми шістьома дітьми. Єлизаветі II не змогла бути присутньою урочистій службі через погане самопочуття, але вона може пишатися Анджеліною.

Джолі постаралася повністю відповідати своїм зовнішнім виглядом королівським придворним традицій і виглядала як повноправний член королівського дому. Її сукня світло-сірого кольору, елегантний капелюшок у тон і рукавички, аксесуар, який є для королеви обов'язковим, перетворили Анджеліну в головну героїню церемонії.

Джолі виглядала справжньою переможницею і не приховувала свого торжества. 43-річна актриса, режисер і продюсер недарма стільки сил і часу присвячує участі в серйозних політичних і благодійних справах на найвищому рівні.