США закликали Північну Корею наслідувати приклад В'єтнаму

За словами держсекретаря США, аби Пхеньян зміг повторити успіх Ханоя, лідеру КНДР Кім Чен Ину слід скористатися вдалим моментом.

Держсекретар США Майк Помпео закликав Північну Корею піти шляхом В'єтнаму, який свого часу пішов на нормалізацію відносин з США та досяг процвітання.

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Як повідомляє Reuters, таку заяву Помпео зробив у столиці В'єтнама Ханої, звертаючись до бізнесменів. За його словами, президент США Дональд Трамп вірить, що Пхеньян може повторити шлях Ханоя. Але для того, щоб це сталося, лідер КНДР Кім Чен Ин має «ловити момент».

Помпео нагадав, що зближення США та В'єтнаму почалося в 1985 році, коли країни почали разом працювати над поверненням в Штати рештків американських військових, загиблих у В'єтнамі в ході війни.

У наступні десятиліття обсяги торгівлі між країнами зросли на 8000 відсотків, а американські компанії зробили у В'єтнамі мільярдні інвестиції.

На переговорах, що відбулися в Пхеньяні, Помпео також обговорював з північнокорейською стороною питання репатріації рештків американців, загиблих в роки Корейської війни 1950-1953 років.

Раніше в Північній Кореї заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними", і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну.