Джастін Бібер зробив пропозицію відомій моделі

У Бібера і Болдвін раніше був роман, але Бібер пішов до Селени Гомес. Через два роки він повернувся до Болдвін і зробив їй пропозицію.

Поп-зірка Джастін Бібер обручився з американською моделлю і телеведучою Хейлі Болдвін. На початку липня в одному з ресторанів на Багамських островах Бібер зробив Хейлі пропозицію.

Як передає Бі-бі-сі, охорона попросила співака відвідувачів ресторану прибрати телефони, перш ніж Бібер попросив руки Болдвін.

Бібер і його наречена - ровесники, їм по 24 роки, і в 2015-2016 роках у них вже був роман, але не зовсім вдалий. Тоді Джастін повернувся до іншої моделі - Селени Гомес, з якою зустрічався і розлучався кілька разів за останні п'ять років.

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Про те, що Бібер і Гомес в черговий раз розсталися, а співак знову зустрічається з Хейлі Болдуін, стало відомо зовсім недавно, в червні цього року. Бібер також встиг почати і закінчити роман з моделлю Баскін Чемпіон.

Хейлі 24 роки, вона племінниця знаменитого актора і режисера Алека Болдвіна. У травні 2017 року очолила список найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а в листопаді минулого року отримала титул "найвпливовіша дівчина в світі стилю" на церемонії FN Achievement Awards 2017.

Кар'єру дівчина почала в 2014 році і з тих пір встигла опинитися на обкладинці Harper's Bazaar, Vogue, Glamour та інших модних видань. У Хейлі багато контрактів з відомими брендами, у тому числі з Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana і Ralph Lauren.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Великобританії підлітка, який планував теракт на концерті Бібера, відправили на 11 років за ґрати.