Селена Гомес та її мама відписалися одна від одної в соцмережі через особисте життя співачки (відео)

Співачка Селена Гомес більше не цікавиться сторінкою в cоцмереж своєї мами Менді Корнетт. Інсайдери припускають, що рідні посварилися через Джастіна Бібера.

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Після "гарячої" розмови, мама співачки навіть потрапила до лікарні. Одна з наймолодших і найяскравіших пар американського шоу-бізнесу розпалася два роки тому, передає ТСН.

Однак восени Гомез і Бібер офіційно возз'єдналися, незважаючи на те, що сім'я і друзі співачки категорично проти цього.