Білий дім оголосив про перемогу у півстолітній війні з бідністю

Між тим, це суперечить результатами дослідження ООН, згідно з якими, в бідності живе приблизно 12% американців.

Білий дім оприлюднив доповідь, згідно з якою війна з бідністю, яка була розпочата в США понад півстоліття тому, «практично завершена».

Читайте такожПри Трампі американців чекає зубожіння - спецдоповідач ООН

Доповідь підготовлена Радою економічних консультантів при президенті США. За його даними, з 1961 року рівень бідності скоротився на 90% і лише 3% американців нині живуть нижче рівня бідності, передає Голос Америки.

Доповідь рекомендує, щоб всі працездатні повнолітні одержувачі федеральної допомоги були зобов'язані працювати, що «дозволить поліпшити їхнє життя і, водночас, прищепить повагу до значення і шляхетності праці».

Висновки доповіді суперечать результатам дослідження ООН, опублікованому в червні. Згідно ООН, в бідності живе приблизно 12% американців, і що в США спостерігається найбільш значний – серед індустріально розвинених країн – розрив між найбагатшими і найбіднішими жителями.

У квітні президент США Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого одержувачі федеральної допомоги, у тому числі пільгових медичних страховок і продовольчої допомоги, зобов'язані працювати. У чотирьох штатах – Кентуккі, Індіані, Арканзасі і Нью-Гемпширі – почали розробляти відповідні програми, проте в Кентуккі цей проект був заблокований рішенням суду.

У червні Палата представників ухвалила законопроект, який передбачає обов'язкове залучення до праці одержувачів федеральної допомоги, однак малоймовірно, що він буде підтриманий Сенатом.