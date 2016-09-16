Росіян стала менше хвилювати війна в Україні, куди більше їх турбує власне зубожіння – опитування

Про це йдеться в опитуванні російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр», результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на запитання, які проблеми російського суспільства турбують вас найбільше, респонденти відповіли: зростання цін - 72% (у серпні 2015 року – 78%); бідність, зубожіння більшості населення - 47% (у серпні 2015 року – 42%); зростання безробіття 37% (у серпні 2015 року – 36%); корупція, хабарництво - 31% (у серпні 2015 року – 29%); криза в економіці, поганий стан промисловості та сільського господарства - 31% (у серпні 2015 року – 32%); різке розшарування на багатих і бідних, несправедливий розподіл доходів - 26% (у серпні 2015 року – 27%); недоступність багатьох видів медичного обслуговування - 22% (у серпні 2015 року – 20%); криза моралі, культури, моральності - 16% (у серпні 2015 року – 17%); падіння курсу рубля/знецінення грошей - 15% (у серпні 2015 року – 27%); війна на сході України - 11% (у серпні 2015 року – 22%); слабкість державної влади - 9% (у серпні 2015 року – 6%).

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Менше 6% опитаних турбують «санкції Заходу проти Росії», «затримки у виплаті заробітної плати, пенсій, допомог», «неможливість домогтися правди в суді», «зростання націоналізму, погіршення міжнаціональних відносин», «грубість, жорстокість працівників міліції».

Обмеження громадянських прав і демократичних свобод (свободи слова, преси) турбує лише 3% респондентів.

Опитування проведено 26-29 серпня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка не перевищує 3,4%.