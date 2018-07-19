У відомого російського барда виявили страшну хворобу - Кобзон
Новину про онкологічну хворобу Олександра Розенбаума озвучив Йосип Кобзон в ефірі програми "Пускай говорят".
Про здоров'я 66-річного музиканта давно ходили суперечливі слухи, але всі вони були пов'язані з проблемами із серцем, передає "СтарХіт".
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А от про те, що Розенбаум бореться з онкологією, стало відомо вперше. "Я рекомендував багатьом клініку на Каширці, де регулярно проходжу обстеження. Буйнова, Розенбаума лікували там же...", - розповів Кобзон.
До зізнань Йосипа Кобзона багато хто поставився неоднозначно, адже артисти частіше воліють не афішувати свої діагнози.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня російський співак Йосип Кобзон опинився в онкоцентрі, попереду у нього - новий курс лікування.