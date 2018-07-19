У відомого російського барда виявили страшну хворобу - Кобзон

Понад 10 років перемогти рак намагається російський і радянський співак Йосип Кобзон. Музикант зізнався, що зі страшним діагнозом зіткнулися і його зіркові друзі, серед яких виявився й Олександр Розенбаум. Новина про хворобу співака стала несподіванкою для всіх.

Новину про онкологічну хворобу Олександра Розенбаума озвучив Йосип Кобзон в ефірі програми "Пускай говорят".

Про здоров'я 66-річного музиканта давно ходили суперечливі слухи, але всі вони були пов'язані з проблемами із серцем, передає "СтарХіт".

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А от про те, що Розенбаум бореться з онкологією, стало відомо вперше. "Я рекомендував багатьом клініку на Каширці, де регулярно проходжу обстеження. Буйнова, Розенбаума лікували там же...", - розповів Кобзон.

До зізнань Йосипа Кобзона багато хто поставився неоднозначно, адже артисти частіше воліють не афішувати свої діагнози.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російський співак Йосип Кобзон опинився в онкоцентрі, попереду у нього - новий курс лікування.