Глава Пентагону оголосив підвищену бойову готовність через доповідь про секретні допити ЦРУ

Міністр оборони США Чак Хейгел оголосив підвищену бойову готовність збройним силам США за кілька годин до оприлюднення сенатської доповіді про секретні допити ЦРУ підозрюваних в тероризмі, передає Радіо Свобода.

Хейгел оголосив про підвищену бойову готовність під час візиту до Багдаду 9 грудня в той же день, коли доповідь має бути опубліковано. Білий дім заявив 8 грудня, що посольства США та інші американські установи вживають заходів обережності.

Читайте такожОбама озвучив ім'я кандидата на пост глави Пентагону

Доповідь, як очікується, повідомить подробиці допитів ЦРУ підозрюваних у діяльності «Аль-Каїди» на таємних об'єктах в Європі та Азії за роки після терактів 11 вересня 2001 року. Як очікується, в доповіді також буде показано, що жорстокість при проведенні допитів не призвела до бажаних результатів.

Президент США Барак Обама призупинив програму допитів ЦРУ після вступу на посаду у 2009 році, і визнав, що методи, що застосовувалися до в'язнів, були по суті справи - тортурами.