Глава Пентагону Хейгел йде у відставку

Глава Пентагону Чак Хейгел подав у відставку, і президент Сполучених Штатів Барак Обама прийняв її, повідомило агентство Рейтер з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США, передає BBC.

Хейгел продовжить виконувати обов'язки міністра оборони, поки не буде названо його наступника.

Відставка Хейгела стала першою втратою адміністрації на міністерському рівні після втрати демократами більшості в Сенаті, пише газета New York Times.

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Видання повідомляє, що Хейгел йде у відставку, оскільки його вважають не тією фігурою, яка має керувати військовим відомством США перед загрозою з боку екстремістської "Ісламської держави".

Хейгела також критикували за те, як здійснюється виведення американських військ з Афганістану, і за скорочення військового бюджету США.

У числі можливих наступників Хейгела називають Мішель Флурной, яка займала пост заступника міністра оборони з політичних питань, сенатора-демократа від штату Род Айленд Джека Ріда, колишнього офіцера-десантника, і Ештона Картера, також колишнього заступника міністра оборони.