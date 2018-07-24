Помер радник Путіна
16:09, 24 липня 2018Світ
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Радник російського президента помер на 87-му році життя в лікарні.
Яковлєв помер у лікарні / фото kremlin.ru
Радник президента РФ Веніамін Яковлєв помер у вівторок на 87-му році життя після тривалої хвороби.
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"Сьогодні помер Веніамін Федорович Яковлєв. Прощання з ним відбудеться в ЦКБ у четвер, 26 липня, об 11:00", - повідомило ТАСС джерело в оточенні.
Про його смерть також написав радник директора Росгвардії Олександр Хінштейн в Twitter.
Яковлєв став радником президента Російської Федерації у 2005 році.
Як повідомляв УНІАН, американський агент Секретної служби з 19-річним стажем помер від інсульту під час візиту президента США Дональда Трампа до Великобританії.
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