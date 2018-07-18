Особистий охоронець Трампа помер під час візиту президента до Європи

У агента Секретної служби і охоронця Трампа стався інсульт.

Американський агент Секретної служби з 19-річним стажем помер від інсульту під час візиту президента США Дональда Трампа до Великобританії.

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Охоронець працював над захистом президента, коли той перебував у власному гольф-клубі в Шотландії Trump Turnberry – так президент США вирішив завершити свою поїздку Європою, передає ТСН з посиланням The Guardian.

Так, інсульт в охоронця стався в неділю, 15 липня. Він отримав екстрену медичну допомогу, проте лікарям не вдалось його врятувати. Він помер 17 липня в оточенні найближчих членів сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, після саміту НАТО Трамп вперше навідався з візитом до Великобританії. Там він зустрівся з королевою Єлизаветою ІІ та прем'єр-міністром Терезою Мей. На офіційному рівні зустріли Трампа з усіма почестями. Але під час 4-денного візиту у самому Лондоні його майже не було, бо на вулицях його зустріли протестами. Активісти обурені внутрішньою і зовнішньою політикою американського лідера.