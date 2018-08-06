"Продовжу боротися": відома співачка вперше прокоментувала скандальну госпіталізацію через наркотики

У своєму зверненні до людей Демі Ловато подякувала Богу і шанувальникам, які підтримували її у важкий момент.

Американська співачка Демі Ловато вперше вирішила прокоментувати свою госпіталізацію. Після передозування наркотиками зірка зізналася, що має залежність.

Демі Ловато оговтується після страшної госпіталізації: співачка ледь не померла від передозування невідомими наркотиками. Зараз життю артистки нічого не загрожує, проте інцидент змусив її замислитися над своїм життям, пише 24tv.ua.

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У своєму зверненні до людей Демі Ловато подякувала Богу і шанувальникам, які підтримували її у важкий момент.

"Я хочу подякувати богу за те, що зі мною все в порядку. Спасибі моїм шанувальникам, яким я завжди вдячна за їхню любов і підтримку. Ваші позитивні думки, слова і молитви допомогли мені в цей складний час. Спасибі моїй родині, команді і персоналу госпіталю, які були зі мною весь цей час. Без них зараз не було б ні мене, ні цього листа" – зворушливо написала Демі Ловато.