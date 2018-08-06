"Продовжу боротися": відома співачка вперше прокоментувала скандальну госпіталізацію через наркотики
Американська співачка Демі Ловато вперше вирішила прокоментувати свою госпіталізацію. Після передозування наркотиками зірка зізналася, що має залежність.
Демі Ловато оговтується після страшної госпіталізації: співачка ледь не померла від передозування невідомими наркотиками. Зараз життю артистки нічого не загрожує, проте інцидент змусив її замислитися над своїм життям, пише 24tv.ua.
Читайте такожСексуальні та небезпечні: Крістіна Агілера та Демі Ловато випустив спільний кліп (відео)
У своєму зверненні до людей Демі Ловато подякувала Богу і шанувальникам, які підтримували її у важкий момент.
"Я хочу подякувати богу за те, що зі мною все в порядку. Спасибі моїм шанувальникам, яким я завжди вдячна за їхню любов і підтримку. Ваші позитивні думки, слова і молитви допомогли мені в цей складний час. Спасибі моїй родині, команді і персоналу госпіталю, які були зі мною весь цей час. Без них зараз не було б ні мене, ні цього листа" – зворушливо написала Демі Ловато.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня співачка Демі Ловато потрапила до лікарні через передозування наркотиками. За інформацією інсайдерів, життя зірки врятував антидот, який медики ввели відразу після госпіталізації. Першу медичну допомогу Демі Ловато надав її особистий охоронець, який знайшов співачку без свідомості. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування: вона страждала від високої температури і нудоти.