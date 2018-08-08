Die Zeit: Сенцов голодує проти забуття і звикання до звірств Росії

Вже 87 днів український режисер помирає з голоду в російській в’язниці, і про нього в жодному разі не можна забувати.

Коли в Москві починався фінал Чемпіонату світу з футболу, Олег Сенцов лишався у в’язниці «Білий ведмідь» на півночі Росії, де літні ночі короткі і темні. Але несподівано він з’явився на стадіоні «Лужнікі» в російській столиці, щоправда не на довго і в якості цитати.

Але його образ з’явився просто перед VIP-ложею Володимира Путіна. Члени гурту Pussy Riot пробігли через поле, протестуючи проти катування у російських в’язницях і вимагаючи звільнити всіх політичних в’язнів. Один з найвідоміших з них навіть не росіянин, а українець. Це Олег Сенцов, 42-річний батько двох дітей, якого російський військових суд засудив до 20 років ув’язнення, пише Die Zeit.

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Сенцова схопили в Криму чотири роки тому. З того часу його життя заморожене. Репортерам не просто писати про нього. Однак, все, що треба було про нього сказати, вже було сказано і написано. Він і ще кілька обвинувачених нібито в плануванні підпалу поліцейського відділку в Криму були засуджені незаконно і без доказів. Вирок йому був винесений на підставі свідчень, які спростували ті, хто їх давав. Всі зізнання були вибиті силою. Після його засудження було написано немало петицій з вимогою звільнити Сенцова. Відомі люди з усього світу писали звернення Володимиру Путіну особисто. Журналісти знову і знову писали про кожен епізод несправедливості, який Росія влаштувала українському режисеру. Але все це не допомогло.

Роки минали. Сенцов лишався у в’язниці. І, напевне, в цьому вся суть подій: в тому, щоб звикнути до речей, звикати до яких в жодному разі не можна. Можливо саме ця стагнація, яка безпосередньо стосувалася його життя, і змусила Сенцова піти на радикальний крок і оголосити голодування. Однак, він вимагає свободи не для себе, а для всіх політичних в’язнів Росії з України. От вже 87 днів Сенцов відмовляється їсти.

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Вважається, що люди можуть протриматися без їжі три місяці. Одні помирають раніше, інші тримаються довше. У всякому разі стан Сенцова, швидше за все, дуже важкий, навіть якщо йому примусово вводять глюкозу, амінокислоти і вітаміни. Навіть якщо він випиває півлітра води щодня, а лікарі стежать за його станом. Наскільки важкий його стан, сказати важко. Адже мало кому вдавалося побачитися з ним.

Чотири роки ув’язнення Сенцова збігаються з тривалістю війни Росії проти України. Люди почали звикати до неї, тому що серйозної ескалації не відбувається. Війна здається чимось далеким. Однак, її жертвами стають і ті, хто перебуває далеко від лінії фронту. Видання нагадує про засудження у Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про 19-річного українського хлопця, якого схопили в Білорусі і вивезли на російську територію. Про кримчан, яких кидають до в’язниць за те, що вони вивішують українські прапори. Сенцов один з близько 70 українських політичних в’язнів Росії. Всі вони жертви війни, яка ведеться не лише на лінії фронту.

Сенцов почав голодувати в травні перед початком Чемпіонату світу з футболу в Росії. Здавалося, світ повинен був звернути увагу. Але ця увага не допомогла. Він, Олег Сенцов, українець, батько двох дітей, досі у російській в’язниці. І до цього звірства не можна звикати нікому.