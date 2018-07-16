Учасницю Pussy Riot, яка вибігла на поле під час фіналу ЧС-2018, засудили до 15 діб арешту

Активісти хотіли нагадати світу про ситуацію з правами людини у Росії.

Учасниця групи Pussy Riot Ніка Нікульшина отримала 15 діб арешту за те, що вибігла на поле в міліцейській формі під час фіналу Чемпіонату світу з футболу, що відбувався в Росії.

Як повідомляє ТСН, вона та інші троє активістів таким чином хотіли нагадати світу про ситуацію з правами людини у РФ. Активісти встигли потиснути руки футболістам, а потім уже їх за руки та ноги витягували з поля.

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Водночас під час акції з'явився ще й допис у соцмережі, де активісти вимагали звільнити всіх політичних в'язнів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у Москві четверо учасників Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Хорватії.

На своїй сторінці в Facebook Pussy Riot повідомили, що проводять акцію з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів.

У своєму дописі вони також згадали про незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який у колонії голодує з 14 травня.

Також Pussy Riot вимагають "не садити за лайки", припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні й не фабрикувати кримінальні справи, не тримати людей у СІЗО без підстав.

За даними правозахисного центру "Меморіал", у РФ налічується 47 політв'язнів, ще 108 осіб переслідують за релігію.