Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Найпол

За словами його дружини, він помер у своєму будинку в Лондоні в оточенні близьких.

Британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол помер у віці 85 років.

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Про це повідомляє ВВС з посиланням на родину письменника.

За словами його дружини, він помер у своєму будинку в Лондоні в оточенні близьких.

Найпол народився в 1932 році на острові Тринідад, коли той ще був британською колонією. У 1950 році отримав урядову стипендію, що дало йому право навчатися в будь-якому університеті країн Британської Співдружності, і вступив до Оксфордського університету.

У 1971 році письменник отримав Букерівську премію за книгу «В підвішеному стані». У 1993-му став лауреатом літературної премії Девіда Коена, а в 2001 році — Нобелівської премії з літератури.