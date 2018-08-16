Померла легендарна американська співачка Арета Франклін

Сингли королеви соулу Арети Франклін продавалася тиражем понад мільйон примірників.

У Детройті після тривалої хвороби померла американська співачка Арета Франклін. Вона володіла одним з найбільш характерних і найвпливовіших голосів в історії популярної музики.

Як передає Бі-бі-сі, протягом більш ніж півстоліття музичної кар'єри 20 її альбомів входили у першу десятку американських хіт-парадів, дюжина синглів продавалася тиражем понад мільйон екземплярів, а сама співачка була удостоєна 18 нагород "Греммі".

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Арета Луїза Франклін народилася у місті Мемфіс, штат Теннессі, 25 березня 1942 року. Її батько був баптистським проповідником, мати - співачкою госпел. Як і багато афроамериканських вокалістів свого покоління, Франклін починала співати госпел - релігійні піснеспіви у баптистських церквах. З часом, однак, вона стала справжнім універсалом музики. Її пісні охоплюють вплив джазу, соул, ритм-енд-блюзу і рок-н-ролу.

"Спів - природний дар. Це означає, що я повинна по максимуму використовувати дар, даний мені Богом. І я щаслива через це", - говорила вона.

У 1987 році Франклін стала першою жінкою, удостоєною включення в "Зал слави рок-н-ролу". У 1980 році вона знялася у фільмі "Брати Блюз" в ролі господині ресторану.

Як повідомляв УНІАН, у січні померла вокалістка The Cranberries.