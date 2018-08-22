У мексиканському місті дозволили займатися сексом у публічних місцях

Законодавці сподіваються, що ці зміни дозволять поліції зосередитися на боротьбі з більш серйозними злочинами.

Влада мексиканського міста Гвадалахара з населенням у 1,5-мільйони людей схвалила зміни до закону, які дозволяють публічні статеві контакти і ексгібіціонізм.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міська рада затвердила реформу, яка дозволяє секс або ексгібіціонізм в публічних місцях за умови, що це не заважає іншим людям.

Читайте такожОдіозний депутат Держдуми Мілонов закликав врятувати росіян від "одержимості похіттю"

Поліція може втрутитися лише тоді, коли до них надійде скарга на публічний секс. Але правоохоронці не матимуть права затримувати коханців, вони можуть лише попросити їх знайти для любовних утіх інше місце.

Місцевий політик Морфін Отеро, який запропонував зміни до закону, послався на опитування серед студентів університетів, 90 відсотків з яких заявили, що поліція вимагала у них хабарі, звинувачуючи в аморальних діях або ексгібіціонізмі.

Законодавці сподіваються, що ці зміни дозволять поліції зосередитися на боротьбі з більш серйозними злочинами.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада столиці Куби Гавани запланувала відновити міську мережу субсидованих "любовних готелів", що існували на острові аж до 1990-х років. Міська влада пояснює рішення відновити готелі тим, що жителям перенаселеної Гавани найчастіше ніде усамітнитися, а приватні фірми, які намагалися зайняти нішу "готелів на годину", просять за кімнати занадто високу ціну.