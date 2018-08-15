У Малайзії двох жінок засудили до ударів палицями і штрафу за спробу зайнятися сексом

Двох жінок, яким 32 і 22 роки, звільнено під заставу, вирок буде приведений у виконання 28 серпня.

Дві жінки в Малайзії були засуджені за спробу зайнятися сексом і засуджені до штрафу і побиття палицями.

Це один із небагатьох прикладів судових справ проти гомосексуалістів в переважно мусульманській країні, пише Reuters.

Ісламістські співробітники правопорядку в консервативному штаті Тренгану на північному сході країни застали двох жінок, які намагалися зайнятися сексом в машині, в ході перевірок автомобілістів в квітні, сказав прокурор Мухамад Хасмізан Абдулла.

Жінки на цьому тижні після того, як визнали свою провину, були засуджені відповідно до ісламського закону шаріату "мусахаках", який забороняє жінкам вступати одна з одною в сексуальні відносини. Вони засуджені до шести ударів палицями і штрафу розміром 3.300 малазійських рінггітів ($806) кожна, сказав прокурор.

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“Сексуальні контакти між людьми однієї статі в ісламі заборонені. Це злочин, і це аморально", - сказав Мухамад Хасміран у телефонній розмові з фондом Thomson Reuters Foundation.

"Це перший подібний вирок у нашій практиці", - сказав прокурор, зазначивши, що винесення вироку за одностатеві стосунки стало першим випадком для штату.

У Малайзії проживає 32 мільйони людей. Понад 60 відсотків населення складають етнічні малайські мусульмани, а інші етнічні меншини сповідують інші релігії, такі як християнство, буддизм та індуїзм.

У країні діє подвійна система правосуддя: закони в рамках кримінального та сімейного права, які поширюються на мусульман, і цивільні закони.

Дві жінки, яким 32 і 22 року, звільнено під заставу. Вирок буде приведений у виконання 28 серпня, сказав прокурор.

Представниця правозахисної організації Justice for Sisters Тілага Сулатірех назвала рішення суду формою катування. Вона сказала, що влада і раніше затримували лесбійські пари, але вона не знає про випадки винесення обвинувального вироку.

“Секс за взаємною згодою в повнолітньому віці - це не злочин. Це прецедент, який посилить дискримінацію по відношенню до представників ЛГБТ-спільноти", - сказала вона Thomson Reuters Foundation.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мережі опублікували відео, на якому в студії київської радіостанції "Максимум" парочка пристрасно займається сексом.