Названий героєм: Трамп заборонив публікувати заяву Білого дому про Маккейна - WP

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, глава апарату адміністрації Джон Келлі та інші радники Трампа в Білому домі наполягали на тому, щоб випустити заяву, в якій вихваляється героїзм Маккейна.

Президент США Дональд Трамп не дав своїм підлеглим опублікувати офіційну заяву Білого дому про смерть сенатора Джона Маккейна, в якій той названий героєм.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними газети, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, глава апарату адміністрації Джон Келлі та інші радники Трампа в Білому домі наполягали на тому, щоб випустити заяву, в якій вихваляється героїзм Маккейна.

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Чернетка такого повідомлення була готова ще до смерті сенатора і доопрацьована після його смерті. Тим не менш Трамп заборонив публікувати його. Замість цього американський президент обмежився постом в своєму твіттері.

Сандерс відмовилася коментувати цю інформацію.

Джон Маккейн помер 25 серпня. Протягом останнього року він боровся з пухлиною мозку.

Раніше стало відомо, що Трамп не буде присутній на похороні Маккейна.