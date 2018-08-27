Названий героєм: Трамп заборонив публікувати заяву Білого дому про Маккейна - WP
Президент США Дональд Трамп не дав своїм підлеглим опублікувати офіційну заяву Білого дому про смерть сенатора Джона Маккейна, в якій той названий героєм.
Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.
За даними газети, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, глава апарату адміністрації Джон Келлі та інші радники Трампа в Білому домі наполягали на тому, щоб випустити заяву, в якій вихваляється героїзм Маккейна.
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Чернетка такого повідомлення була готова ще до смерті сенатора і доопрацьована після його смерті. Тим не менш Трамп заборонив публікувати його. Замість цього американський президент обмежився постом в своєму твіттері.
Сандерс відмовилася коментувати цю інформацію.
Джон Маккейн помер 25 серпня. Протягом останнього року він боровся з пухлиною мозку.
Раніше стало відомо, що Трамп не буде присутній на похороні Маккейна.