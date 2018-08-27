Франція заявила про знищення одного з ватажків ІД в Малі

Мова йде про Мохамеда Аг Альмунере, який, за заявою французького міноборони, був одним із ватажків «Ісламської держави» в Цукрі.

Французьке військове відомство заявило, що в ході військової операції в Малі їм вдалося знищити одного з ватажків філії «Ісламської держави» в Західній Африці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міноборони Франції.

За наявними даними, мова йде про Мохамеда Аг Альмунере, який, за заявою французького міноборони, був одним з ватажків «Ісламської держави» в Цукрі. Також стало відомо про знищення ще одного представника організації, ім'я якого у відомстві не уточнили.

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Відзначається, що в ході військової операції також загинули двоє мирних жителів — жінка і підліток. Ще двоє громадян і один член терористичного угрупування були поранені.

Раніше повідомлялося, що в Малі в результаті нападу загинули шість французьких військових.