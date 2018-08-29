Майклу Джексону - 60: найкращі хіти короля поп-музики (відео)

Майкл Джексон вважається найуспішнішим виконавцем в історії поп-музики, відомий як Король поп-музики, володар 15 премій Греммі і сотень інших премій.

29 серпня по всьому світу фанати Майкла Джексона згадують свого кумира - в цей день йому виповнилося б 60 років.

Майкл Джексон народився 29 серпня 1958 у Лос-Анджелесі (США), в сім'ї Джозефа і Кетрін в місті Гері (штат Індіана). Він був сьомим з дев'яти дітей. Джексон стверджував, що батько неодноразово принижував його морально і фізично.

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Однак він поважав сувору дисципліну батька, яка зіграла велику роль в успіху Джексона.

Майкл Джексон вважається найуспішнішим виконавцем в історії поп-музики, відомий як Король поп-музики, володар 15 премій Греммі і сотень інших премій.

Його ім'я було занесено в Книгу рекордів Гіннеса (за підтримку найбільшої кількості благодійних фондів, близько 40-ка) і Зал слави рок-н-ролу (двічі), автор знаменитої «місячної ходи» і кумир кількох поколінь - все це він, Майкл Джексон.

Кількість проданих в світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірників тощо) складає 1 мільярд копій.

У 2009 році офіційно визнаний Легендою Америки та Іконою Музики. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відео кліпів, танцю й моди. Джексон помер в червні 2009 року від передозування медичними препаратами.