Трамп попросив Помпео зустрітися з Лавровим - WP

Такі дії відображають прагнення президента США Дональда Трампа розпочати конструктивний діалог із Росією.

Держсекретар США Майк Помпео знаходиться в пошуку досягнення взаєморозуміння з Москвою до закінчення крайнього терміну введення нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих із такими зусиллями американської сторони.

Такі дії відображають прагнення президента США Дональда Трампа розпочати конструктивний діалог з Росією та розірвати порочне коло санкцій, пише газета. Зокрема, частиною таких зусиль стало те, що Помпео в серпні під час телефонної розмови, запросив зустріч з главою міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За відомостями джерел, зробив він це за вказівкою Трампа.

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Тим не менш, перспектива зближення Москви і Вашингтона залишається слабкою, оскільки американські законодавці вимагають суворого дотримання чинного санкційного законодавства і обмірковують новий пакет ще більш жорстких заходів проти Росії, наголошується в матеріалі WP.

Зусилля Помпео в пошуку можливостей просування відносин з Росією вперед підтримуються великими європейськими союзниками, які мають економічні зв'язки зі Сполученими Штатами і Росією, такими як Німеччина та Італія, додає Washington Post.